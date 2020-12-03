Спроба Росії протягнути “представників” ЛДНР в ООН отримала відкоша — деталі

https://racurs.ua/ua/n147287-sproba-rosiyi-protyagnuty-predstavnykiv-ldnr-v-oon-otrymala-vidkosha-detali.html

Ракурс

Росія спробувала провести 2 грудня інтерактивне засідання Ради безпеки ООН, куди були запрошені підконтрольні Росії представники окупаційної влади — терористи ЛДНР. Цю спробу вдалося зірвати — західні країни відмовилися від участі в російській провокації.

Таким чином Кремль в ООН планував обговорити імплементацію мінських угод. Натомість українська сторона нагадала, що Росія не може бути посередником, адже саме вона ініціювала й веде війну на сході України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця навів цитату зі спільної заяви Великої Британії, США й Естонії щодо намірів РФ:

Ми рішуче відкидаємо твердження Росії, що вона начебто виступає посередником у внутрішньому конфлікті. РФ є активним учасником підготовки, оснащення й керування збройними формуваннями в районах, що не перебувають під контролем уряду України, поповнюючи ці проксі-сили військовим персоналом і технікою.

Лондон, Вашингтон і Таллін назвали ініційовану Москвою зустріч «відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України».

Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином, — наголошується в документі.

Нагадаємо, місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських військових систем: Р330 «Житель», «Леєр-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Биліна», «Репелент-1», «Торн», «Тірада-2» та ін.