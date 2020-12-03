Попытка России протащить «представителей» ЛДНР в ООН получила отпор — детали

https://racurs.ua/n147287-popytka-rossii-protaschit-predstaviteley-ldnr-v-oon-poluchila-otpor-detali.html

Ракурс

Россия попыталась провести 2 декабря интерактивное заседание Совета безопасности ООН, куда были приглашены подконтрольные России представители оккупационных властей — террористы ЛДНР. Эту попытку удалось сорвать — западные страны отказались от участия в российской провокации.

Таким образом Кремль в ООН планировал обсудить имплементацию минских соглашений. В ответ украинская сторона напомнила, что Россия не может выступать посредником, ведь именно она инициировала и ведет войну на востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица обнародовал в Фейсбук цитату из совместного заявления Великобритании, США и Эстонии о намерениях РФ:

Мы решительно отвергаем утверждение России, что она вроде бы выступает посредником во внутреннем конфликте. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, пополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой.

Лондон, Вашингтон и Таллин назвали инициированную Москвой встречу «открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины».

Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом, — отмечается в документе.

Напомним, миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированной Донбассе различных типов российских военных систем: Р330 «Житель», «Леер-3» СБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», «Репелент- 1 „,"Торн“,"Тирадо-2» и других.