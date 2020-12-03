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Положительную статистику COVID-19 увидел Степанов несмотря на 243 смерти и 14,5 тыс. заболевших — коронавирус в Украине

Положительную статистику COVID-19 увидел Степанов несмотря на 243 смерти и 14,5 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)

3 дек 2020, 08:31
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 декабря, обнаружили почти у 14,5 тыс. человек. В целом по стране инфицировались уже 772 тыс. человек с начала пандемии коронавирусной болезни.

Второй день подряд у нас положительная статистика. Число лиц, которые выздоровели от СОVID-19, за последние сутки составляет 15 тыс. 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших — 14 тыс. 496 новых случаев, — написал в Фейсбуке глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 739 человек;

  • летальных случаев — 243;

  • выздоровели — 15 тыс. 372 человека;

  • осуществлено тестирований — 72 тыс. 678 (методом ПЦР — 47 тыс. 172, методом ИФА — 25 тыс. 506).

Статистика коронавируса в Украине / Фото: СНБО

Статистика коронавируса в Украине / Фото: СНБО

За все время пандемии в Украине зафиксировано 12 тыс. 960 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в:

  • Киеве — 1 тыс. 364,

  • Запорожской области — 1 тыс. 60,

  • Одесской области — 935,

  • Киевской области — 924,

  • Харьковской области — 906.


Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни, — заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 2 декабря в Украине было зафиксировано 13 тыс. 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня 744 ребенка и 579 медработников.

Источник: Ракурс


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