Позитивну статистику COVID-19 побачив Степанов попри 243 смерті і 14,5 тис. інфікованих

https://racurs.ua/ua/n147286-pozytyvnu-statystyku-covid-19-pobachyv-stepanov-popry-243-smerti-i-14-5-tys-infikovanyh.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок, 3 грудня, виявили у майже 14,5 тис. осіб. Загалом в країні інфікувалося вже 772 тис. осіб з початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 тис. 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, — 14 тис. 496 нових випадків, — написав у Фейсбук очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 739 осіб;

летальних випадків — 243;

одужало — 15 тис. 372 особи;

здійснено тестувань — 72 тис. 678 (методом ПЛР — 47 тис. 172, методом ІФА — 25 тис. 506).

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 12 тис. 960 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у:

Києві — 1 тис. 364,

Запорізькій області — 1 тис. 60,

Одеській області — 935,

Київській області — 924,

Харківській області — 906.



Три прості правила протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук — рятують життя, — заявив Степанов.

Нагадаємо, станом на 2 грудня в Україні було зафіксовано 13 тис. 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку 744 дитини та 579 медпрацівників.