3 грудня відзначають Міжнародний день людей із інвалідністю. Фото: invak.info

https://racurs.ua/ua/n147285-3-grudnya-vidznachaut-den-prokla-ta-mijnarodnyy-den-ludey-iz-invalidnistu.html

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3 грудня церковне свято Прокла, який жив приблизно в V ст. і служив єпископом в Константинополі.

Наші предки вірили, що 3 грудня — небезпечний день, бо на вулиці бешкетує нечиста сила. Тому в цей день українці намагалися бути особливо обережними. Не варто цього дня лаятися чи сваритися, бо під час сварок людина ослаблена перед злими силами. Святого Прокла просили захистити від усього лихого.

Народні прикмети на 3 грудня:

Поліна тріщать у пічці — буде мороз.

Пір’яні хмари пливуть одна за одною — наближається хуртовина.

Сорока прагне під дах залетіти — до заметілі.

Кімнатна рослина зацвіла — до поповнення в сім’ї.

Кури на Прокла один до одного туляться — чекайте холоду.

У світі 3 грудня відзначають Міжнародний день людей із інвалідністю, який було засновано в 1992 році Генеральною асамблеєю ООН. За оцінками Світового банку 20% найбільш бідних верств жителів Землі є людьми з обмеженими можливостями і вимагають до себе особливої уваги.

Також 3 грудня відзначається Всесвітній день комп’ютерної графіки, День даху над головою, День «Зроби подарунок своїми руками» та Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

3 грудня в історії:

1775 рік — вперше підняли зоряно-смугастий прапор США.

1879 рік — Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання, яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.

1910 рік — у Парижі продемонстрували першу неонову лампу.

1976 рік — у Києві здали в експлуатацію Північний міст через Дніпро.

1984 рік — у Індії внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в місті Бхопал загинуло понад 2 тис. осіб, а 20 тис. — втратили зір.

3 грудня День ангела імені відзначають Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак та Фекла.

Нагадаємо, 2 грудня церква вшановувала пам’ять святого Авдія — одного з 12 малих пророків. У світі цього дня відзначали День боротьби з рабством.