3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью. Фото: invak.info

https://racurs.ua/n147285-3-dekabrya-otmechaut-den-prokla-i-mejdunarodnyy-den-ludey-s-invalidnostu.html

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3 декабря церковный праздник Прокла, который жил примерно в V в. и служил епископом в Константинополе.

Наши предки верили, что 3 декабря — опасный день, потому что на улице бесчинствует нечистая сила. Поэтому в этот день украинцы старались быть особенно осторожными. Не стоит в этот день ругаться или ссориться, потому что во время ссор человек ослаблен перед злыми силами. Святого Прокла просили оградить от всех бед. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.

Народные приметы на 3 декабря:

Поленья трещат в печке — будет мороз.

Перьевые облака плывут один за другим — приближается метель.

Сорока стремится под крышу залететь — к метели.

Комнатное растение зацвело — к пополнению в семье.

Куры на Прокла друг к другу ютятся — ждите холода.

В мире 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью, который был учрежден в 1992 году Генеральной ассамблеей ООН. По оценкам Всемирного банка 20% наиболее бедных слоев жителей Земли являются людьми с ограниченными возможностями и требуют к себе особого внимания.

Также 3 декабря отмечается Всемирный день компьютерной графики, День крыши над головой, День «Сделай подарок своими руками» и Международный день борьбы против пестицидов.

3 декабря в истории:

1775 год — впервые подняли звездно-полосатый флаг США.

1879 год — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов.

1910 год — в Париже продемонстрировали первую неоновую лампу.

1976 год — в Киеве сдали в эксплуатацию Северный мост через Днепр.

1984 год — в Индии в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в городе Бхопал погибло более 2 тыс. человек, а 20 тыс. — потеряли зрение.

3 декабря День ангела имени отмечают Иларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаак и Фекла.

Напомним, 2 декабря Церковь чтила память святого Авдия — одного из 12 малых пророков. В мире в этот день отмечали День борьбы с рабством.