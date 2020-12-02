Правила ношения масок ужесточила ВОЗ

ВОЗ ужесточила правила ношения масок. Фото: news.ru

https://racurs.ua/n147284-pravila-nosheniya-masok-ujestochila-voz.html

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Правила ношения масок во время пандемии коронавируса ужесточила Всемирная организация здравоохранения.

Отныне специалисты ВОЗ рекомендуют носить маски вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. В школах и магазинах тоже рекомендуется носить маски, если дистанции не удается соблюдать. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях на сайте ВОЗ.

Кроме того, следует носить маску в плохо проветриваемых зданиях, независимо от возможности соблюдать дистанцию.

В организации отмечают, что новые рекомендации следует выполнять взрослым и детям старше 12 лет. Надо носить маски и пожилым людям. Однако маски не рекомендуют носить детям до пяти лет. Отмечается, что дети в возрасте от 6 до 11 лет должны иметь маску в зависимости от умения обращаться с ней и с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, с 21 ноября в Украине начали штрафовать за отсутствие маски или неправильное ее ношение. Не наказывают за отсутствие маски на улице, но будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.