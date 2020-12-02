Самые популярные приложения года для iPhone назвали в Apple. Фото: akket.com

https://racurs.ua/n147283-samye-populyarnye-prilojeniya-goda-dlya-iphone-nazvali-v-apple.html

Ракурс

Apple (Эпл), американская корпорация, назвала самые популярные программы 2020 года для всех своих платформ.

В компании из Купертино заявили, что наибольшей популярностью у пользователей iPhone и iPad в этом году пользовался сервис видеоконференций Zoom. Вероятно, популярным сервис стал из-за пандемии COVID-19, поскольку многие люди перешли на удаленную работу. Об этом сообщается на ресурсе 4pda.

Самыми популярными бесплатными программами для iPhone стали:

Zoom

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

А среди платных приложений в App Store в 2020 году попали две программы для просмотра ночного неба.

Самые популярные платные приложения для «Айфона»:

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Напомним, 1 декабря компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube. Большинство этих видео — клипы российских исполнителей.