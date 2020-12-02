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Самые популярные приложения года для iPhone назвали в Apple. Фото: akket.com

Самые популярные приложения года для iPhone назвали в Apple

2 дек 2020, 21:45
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Apple (Эпл), американская корпорация, назвала самые популярные программы 2020 года для всех своих платформ.

В компании из Купертино заявили, что наибольшей популярностью у пользователей iPhone и iPad в этом году пользовался сервис видеоконференций Zoom. Вероятно, популярным сервис стал из-за пандемии COVID-19, поскольку многие люди перешли на удаленную работу. Об этом сообщается на ресурсе 4pda.

Самыми популярными бесплатными программами для iPhone стали:

  • Zoom
  • TikTok
  • Disney+
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Snapchat
  • Messenger
  • Gmail
  • Cash App

А среди платных приложений в App Store в 2020 году попали две программы для просмотра ночного неба.


Самые популярные платные приложения для «Айфона»:

  • TouchRetouch
  • Procreate Pocket
  • Dark Sky Weather
  • Facetune
  • HotSchedules
  • AutoSleep Track Sleep
  • The Wonder Weeks
  • SkyView
  • Shadowrocket
  • Sky Guide

Напомним, 1 декабря компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube. Большинство этих видео — клипы российских исполнителей.


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