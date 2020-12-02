Самые популярные приложения года для iPhone назвали в Apple

Самые популярные приложения года для iPhone назвали в Applehttps://racurs.ua/n147283-samye-populyarnye-prilojeniya-goda-dlya-iphone-nazvali-v-apple.htmlРакурс
Apple (Эпл), американская корпорация, назвала самые популярные программы 2020 года для всех своих платформ.
В компании из Купертино заявили, что наибольшей популярностью у пользователей iPhone и iPad в этом году пользовался сервис видеоконференций Zoom. Вероятно, популярным сервис стал из-за пандемии COVID-19, поскольку многие люди перешли на удаленную работу. Об этом сообщается на ресурсе 4pda.
Самыми популярными бесплатными программами для iPhone стали:
- Zoom
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
А среди платных приложений в App Store в 2020 году попали две программы для просмотра ночного неба.
Самые популярные платные приложения для «Айфона»:
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
Напомним, 1 декабря компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube. Большинство этих видео — клипы российских исполнителей.