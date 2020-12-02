Найпопулярніші додатки року для iPhone назвали в Apple. Фото: akket.com

https://racurs.ua/ua/n147283-naypopulyarnishi-dodatky-roku-dlya-iphone-nazvaly-v-apple.html

Ракурс

Apple (Епл), американська корпорація, назвала найпопулярніші програми 2020 року для всіх своїх платформ.

У компанії з Купертіно заявили, що найбільшою популярністю у користувачів iPhone та iPad цьогоріч користувався сервіс відеоконференцій Zoom. Ймовірно, популярним сервіс став через пандемію COVID-19, оскільки багато людей перейшли на віддалену роботу. Про це повідомляється на ресурсі 4pda.

Найпопулярнішими безкоштовними програмами для iPhone стали:

Zoom

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

А серед платних додатків в App Store у 2020 році потрапили дві програми для перегляду нічного неба.

Найпопулярніші платні додатки для «Айфона»:

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Нагадаємо, 1 грудня компанія Google назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube. Більшість цих відео — кліпи російських виконавців.