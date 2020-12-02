Найпопулярніші додатки року для iPhone назвали в Apple

Найпопулярніші додатки року для iPhone назвали в Applehttps://racurs.ua/ua/n147283-naypopulyarnishi-dodatky-roku-dlya-iphone-nazvaly-v-apple.htmlРакурс
Apple (Епл), американська корпорація, назвала найпопулярніші програми 2020 року для всіх своїх платформ.
У компанії з Купертіно заявили, що найбільшою популярністю у користувачів iPhone та iPad цьогоріч користувався сервіс відеоконференцій Zoom. Ймовірно, популярним сервіс став через пандемію COVID-19, оскільки багато людей перейшли на віддалену роботу. Про це повідомляється на ресурсі 4pda.
Найпопулярнішими безкоштовними програмами для iPhone стали:
- Zoom
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
А серед платних додатків в App Store у 2020 році потрапили дві програми для перегляду нічного неба.
Найпопулярніші платні додатки для «Айфона»:
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
Нагадаємо, 1 грудня компанія Google назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube. Більшість цих відео — кліпи російських виконавців.