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Найпопулярніші додатки року для iPhone назвали в Apple. Фото: akket.com

Найпопулярніші додатки року для iPhone назвали в Apple

2 гру 2020, 21:45
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Apple (Епл), американська корпорація, назвала найпопулярніші програми 2020 року для всіх своїх платформ.

У компанії з Купертіно заявили, що найбільшою популярністю у користувачів iPhone та iPad цьогоріч користувався сервіс відеоконференцій Zoom. Ймовірно, популярним сервіс став через пандемію COVID-19, оскільки багато людей перейшли на віддалену роботу. Про це повідомляється на ресурсі 4pda.

Найпопулярнішими безкоштовними програмами для iPhone стали:

  • Zoom
  • TikTok
  • Disney+
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Snapchat
  • Messenger
  • Gmail
  • Cash App

А серед платних додатків в App Store у 2020 році потрапили дві програми для перегляду нічного неба.


Найпопулярніші платні додатки для «Айфона»:

  • TouchRetouch
  • Procreate Pocket
  • Dark Sky Weather
  • Facetune
  • HotSchedules
  • AutoSleep Track Sleep
  • The Wonder Weeks
  • SkyView
  • Shadowrocket
  • Sky Guide

Нагадаємо, 1 грудня компанія Google назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube. Більшість цих відео — кліпи російських виконавців.


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