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НАТО відреагувало на конфлікт України з Угорщиною. Фото: iz.ru

Суперечку України та Угорщини прокоментували в НАТО

2 гру 2020, 21:14
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Україна та Угорщина повинні вирішити конфлікт у двосторонньому випадку.

Північноатлантичний альянс не буде посередником у вирішенні цієї суперечки. Києву та Будапешту потрібно буде самостійно дійти згоди. Про це 2 грудня на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».

Добре відомо, що між Угорщиною та Україною є двостороння суперечка, і я сподіваюсь, що обидві країни зможуть вирішити його, — зазначив він.

Генсек НАТО додав, що Альянс може продовжувати зміцнювати партнерство з Україною, надаючи їй свою підтримку, попри суперечки української та угорської сторони.


Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав ОБСЄ направити на Закарпаття спецмісію через здійснені українськими правоохоронцями обшуки в представників угорської нацменшини.

Раніше українські правоохоронці провели обшуки у голови «Партії угорців України» Василя Брензовича через ведення підривної діяльності на шкоду Україні. У відповідь на це МЗС Угорщини пообіцяло викликати посла України в Будапешті Любов Непоп.


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