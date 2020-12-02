НАТО отреагировало на конфликт Украины с Венгрией. Фото: iz.ru

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Украина и Венгрия должны решить конфликт в двустороннем случае.

Североатлантический альянс не будет посредником в разрешении этого спора. Киеву и Будапешту нужно будет самостоятельно прийти к согласию. Об этом 2 декабря на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной является двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить его, — отметил он.

Генсек НАТО добавил, что Альянс может продолжать укреплять партнерство с Украиной, оказывая ей свою поддержку, несмотря на споры украинской и венгерской стороны.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ОБСЕ направить на Закарпатье спецмиссию из-за осуществления украинскими правоохранителями обысков у представителей венгерского нацменьшинства.

Ранее украинские правоохранители провели обыски у председателя «Партии венгров Украины» Василия Брензовича из-за ведения подрывной деятельности в ущерб Украине. В ответ на это МИД Венгрии пообещал вызвать посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.