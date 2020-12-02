Правила носіння масок посилила ВООЗ

ВООЗ посилила правила носіння масок. Фото: news.ru

https://racurs.ua/ua/n147284-pravyla-nosinnya-masok-posylyla-vooz.html

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Правила носіння масок під час пандемії коронавірусу посилила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Відтепер фахівці ВООЗ рекомендують носити маски поза приміщеннями, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр. У школах та магазинах теж рекомендується носити маски, якщо дистанції не вдається дотримуватися. Про це йдеться в опублікованих рекомендаціях на сайті ВООЗ.

Крім того, слід носити маску у погано провітрюваних будівлях, незалежно від можливості дотримуватися дистанції.

В організації наголошують, що нові рекомендації варто виконувати дорослим та дітям, які старше 12 років. Треба носити маски й літнім людям. Однак маски не рекомендують носити дітям до п’яти років. Зазначається, що діти у віці від 6 до 11 років мають мати маску в залежності від уміння поводитися з нею та з урахуванням епідеміологічної обстановки.

Нагадаємо, з 21 листопада в Україні почали накладати штрафи за відсутність маски чи неправильне її носіння. Не карають за відсутність маски на вулиці, але штрафуватимуть за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.