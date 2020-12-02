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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Перший Запорізький»

Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 1,5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

2 гру 2020, 09:21
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 1 грудня, зафіксовано 13 тис. 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку 744 дитини та 579 медпрацівників.

Госпіталізували за добу 1 тис. 447 осіб. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Померли за добу 169 хворих, одужали 13 тис. 882 особи. За добу проведено 67 тис. 626 тестувань на COVID-19.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

  • Києві — 1 тис. 735 випадків;
  • Одеській області — 1 тис. 14 випадків;
  • Київській області — 975 випадків;
  • Запорізькій області — 947 випадків;
  • Сумській області — 727 випадків.

Наразі на COVID-19 в Україні хворіють 376,4 тис. осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії COVID-19 РНБО.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 758 тис. 264 особи;
  • одужали 369 тис. 54 пацієнти;
  • померли 12 тис. 717 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, як саме вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку COVID-19, проникає до мозку.

Джерело: Ракурс


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