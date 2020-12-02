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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Перший Запорізький»

Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали почти 1,5 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)

2 дек 2020, 09:21
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 1 декабря, зафиксировали 13 тыс. 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня 744 ребенка и 579 медработников.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 447 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Умерли за сутки 169 больных, выздоровели 13 тыс. 882 человека. За сутки проведены 67 тыс. 626 тестирований на COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 1 тыс. 735 случаев;
  • Одесской области — 1 тыс. 14 случаев;
  • Киевской области — 975 случаев;
  • Запорожской области — 947 случаев;
  • Сумской области — 727 случаев.

В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют 376,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 СНБО.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 758 тыс. 264 человека;
  • выздоровели 369 тыс. 54 пациента;
  • умерли 12 тыс. 717 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, ученые недавно установили, как вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, проникает в мозг.

Источник: Ракурс


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