В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Перший Запорізький»

https://racurs.ua/n147242-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-gospitalizirovali-pochti-1-5-tys-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 1 декабря, зафиксировали 13 тыс. 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня 744 ребенка и 579 медработников.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 447 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Умерли за сутки 169 больных, выздоровели 13 тыс. 882 человека. За сутки проведены 67 тыс. 626 тестирований на COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 1 тыс. 735 случаев;

Одесской области — 1 тыс. 14 случаев;

Киевской области — 975 случаев;

Запорожской области — 947 случаев;

Сумской области — 727 случаев.

В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют 376,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 СНБО.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 758 тыс. 264 человека;

выздоровели 369 тыс. 54 пациента;

умерли 12 тыс. 717 больных.

Напомним, ученые недавно установили, как вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, проникает в мозг.