Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали почти 1,5 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147242-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-gospitalizirovali-pochti-1-5-tys-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 1 декабря, зафиксировали 13 тыс. 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня 744 ребенка и 579 медработников.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 447 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Умерли за сутки 169 больных, выздоровели 13 тыс. 882 человека. За сутки проведены 67 тыс. 626 тестирований на COVID-19.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве — 1 тыс. 735 случаев;
- Одесской области — 1 тыс. 14 случаев;
- Киевской области — 975 случаев;
- Запорожской области — 947 случаев;
- Сумской области — 727 случаев.
В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют 376,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 СНБО.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 758 тыс. 264 человека;
- выздоровели 369 тыс. 54 пациента;
- умерли 12 тыс. 717 больных.
Напомним, ученые недавно установили, как вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, проникает в мозг.