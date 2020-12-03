«Укроборонпром» прекратит свое существование — новый глава концерна назвал дату

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«Укроборонпром» в 2021 году прекратит свое существование — государственный концерн трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Об этом 3 декабря во время пресс-конференции сообщил новоназначенный руководитель концерна Юрий Гусев.

Планируется, что в следующем году «Укроборонпром» прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков, — заявил Гусев.

По его словам, ожидается, что в результате реформы удастся создать шесть отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий «Укроборонпрома». Например, холдинг «Оборонительные системы Украины» в который войдут холдинги, занимающиеся авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься аэрокосмическим строительством, аэрокосмическими компонентами, космическими системами. Гусев уточнил, что это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

Глава концерна добавил, что президент Владимир Зеленский поручил ему перевести «Укроборонпром» на корпоративную культуру управления. Вместе с тем, новый гендиректор пока не готов комментировать кадровые решения.

Я проанализирую эффективность каждого сотрудника, который сегодня работает в команде «Укроборонпрома» и предприятий концерна, а также — целесообразность пребывания на должности людей с точки зрения их результативности и нужности для реализации этой реформы, — сказал Гусев.



Первые решения в рамках реформы концерна ожидаются в течение следующих полгода.

Напомним, 3 декабря Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром». С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. 5 октября глава государства уволил с должности гендиректора «Укроборонпрома» Абромавичюса и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора.