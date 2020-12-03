“Укроборонпром” припинить своє існування — новий глава концерну назвав дату

https://racurs.ua/ua/n147304-ukroboronprom-prypynyt-svoie-isnuvannya-novyy-glava-koncernu-nazvav-datu.html

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«Укроборонпром» у 2021 році припинить своє існування — державний концерн трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про це 3 грудня під час прес-конференції повідомив новопризначений керівник концерну Юрій Гусєв.

Планується, що наступного року «Укроборонпром» припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків, — заявив Гусєв.

За його словами, очікується, що внаслідок реформи держконцерну вдасться створити шість галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств «Укроборонпрому». Наприклад, холдинг «Оборонні системи України» до якого ввійдуть холдинги, які опікуватимуться авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами.

Також планується створити аерокосмічний холдинг, який займатиметься аерокосмічним будуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами. Гусєв уточнив, що це лише попередня концепція, яка потребує обговорення, розгляду і затвердження.

Глава концерну додав, що президент Володимир Зеленський доручив йому запровадити в «Укроборонпромі» корпоративну культуру управління. Разом з тим, новопризначений гендиректор наразі не готовий коментувати кадрові рішення.

Я проаналізую ефективність кожного співробітника, який сьогодні працює в команді «Укроборонпрому» і підприємств концерну, а також — доцільність перебування на посаді людей з точки зору їх результативності і потрібності для реалізації цієї реформи, — сказав Гусєв.



Перші рішення щодо реалізації реформи концерну очікуються впродовж наступних півроку.

Нагадаємо, 3 грудня Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. 5 жовтня глава держави звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора.