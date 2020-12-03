У Білорусі позбавили статусу ЗМІ один із найбільших порталів, фото: РІА «Новости»

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Ракурс

У Білорусі суд позбавив статусу ЗМІ найбільший новинний портал країни — Tut. by, який, зокрема, активно висвітлює спровоковані президентськими виборами масові протестні акції, що тривають із серпня.

Відповідне рішення сьогодні, 3 грудня, ухвалив Мінський економічний суд, повідомляє Tut.by.

Зазначається, що з відповідним позовом до суду Міністерство інформації Білорусі звернулося 18 вересня на підставі трьох попереджень, яке це видання отримало після 7 серпня щодо матеріалів, присвячених ситуації в країні.

Згідно з білоруським законодавством, будь-яке видання можна позбавити статусу ЗМІ після отримання ним протягом року щонайменше двох письмових попереджень щодо виявлених у матеріалах неточностей.

Захист Tut. by наголошує, що за період часу, за який були винесені ці попередження, було опубліковано загалом 4 тис. 692 матеріали, в той час як попередження стосуються лише трьох (тобто 0,06% від усіх матеріалів).

Нагадаємо, Україна не визнає Олександра Лукашенка переможцем нещодавніх президентських виборів у Білорусі. Відносини між обома країнами поставлені на «паузу».