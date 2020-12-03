В Беларуси лишили статуса СМИ один из крупнейших порталов, фото: РИА «Новости»

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В Беларуси суд лишил статуса СМИ крупнейший новостной портал страны — Tut. by, который, в частности, активно освещает спровоцированные президентскими выборами массовые протестные акции, продолжающиеся с августа.

Соответствующее решение сегодня, 3 декабря, принял Минский экономический суд, сообщает Tut.by.

Отмечается, что с соответствующим иском в суд Министерство информации Беларуси обратилось 18 сентября на основании трех предупреждений, которое это издание получило после 7 августа относительно материалов, посвященных ситуации в стране.

Согласно белорусскому законодательству, любое издание можно лишить статуса СМИ после получения им в течение года не менее двух письменных предупреждений о выявленных в материалах неточностей.

Защита Tut. by подчеркивает, что за период времени, за который были вынесены эти предупреждения, были опубликованы в среднем 4 тыс. 692 материала, в то время как предупреждения касаются только трех (то есть 0,06% от всех материалов).

Напомним, Украина не признает Александра Лукашенко победителем недавних президентских выборов в Беларуси. Отношения между двумя странами поставлены на «паузу».