Переговоры с послами G7 провела Верховная Рада — детали

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Встреча с послами стран «Большой семерки» G7 состоялась у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и представителей депутатских фракций и групп. На встрече обсуждались вопросы восстановления эффективной деятельности антикоррупционных органов и возвращения уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом 3 декабря Разумков написал в своем Twitter.

Вместе с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами G7. Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент занял единую позицию — как можно скорее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование, — сообщил спикер украинского парламента.

Во время встречи было отмечено, что Рада создала рабочую группу, которая работает над решением трех ключевых вопросов:

восстановление ответственности за недостоверное декларирование;

создание эффективных механизмов работы антикоррупционных органов;

сбалансирование условий деятельности органов власти, в частности Конституционного суда Украины.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса и восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Также напомним, что Разумков ранее собирал председателей депутатских фракций и групп на совещание для обсуждения вопроса о возврате ответственности за недостоверное е-декларирование.

27 октября КСУ признал такой, что не соответствует Конституции, статью 366−1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.