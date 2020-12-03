Как коронавирус меняет легкие, показали ученые (ФОТО)https://racurs.ua/n147301-kak-koronavirus-menyaet-legkie-pokazali-uchenye-foto.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса продолжается уже почти год и ученые продолжают узнавать больше об особенностях этого заболевания.
Новое исследование ученых из Оксфордского университета показывает, что коронавирусная болезнь COVID-19 может вызвать легочные аномалии, которые могут быть заметными даже спустя три месяца после инфицирования, сообщает BBC.
В рамках своего исследования ученые применили новый метод сканирования, который позволяет увидеть повреждения легких, незаметные с помощью традиционных методов обследования.
Этот метод предусматривает использование при МРТ газа ксенон для создания изображений повреждения легких.
Этим методом исследователи проанализировали состояние легких 10 пациентов в возрасте от 19 до 69 лет. Отмечается, что хотя у восьми из них была одышка и повышаемая утомляемость спустя три месяца после COVID-19, традиционные методы сканирования проблем в легких не выявляли.
С помощью нового метода в их легких были обнаружены участки, на которых был затруднен газообмен с кровью.
По мнению ученых, у до 10% тех, кто болел COVID-19, могут быть повреждения легких.
Отмечается, что применение этого метода еще требует дополнительных исследований на больших группах пациентов.
Напомним, ученые недавно обнаружили, что COVID-19 может приводить к выпадению зубов.