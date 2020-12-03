У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу триває вже майже рік і учені продовжують дізнаватися більше про особливості цього захворювання.

Нове дослідження учених з Оксфордського університету показує, що коронавірусна хвороба COVID-19 може спричинити легеневі аномалії, котрі можуть бути помітними навіть через три місяці після інфікування, повідомляє BBC.

В межах свого дослідження учені застосували новий метод сканування, який дозволяє побачити пошкодження легенів, непомітні за допомогою традиційних методів обстеження.

Цей метод передбачає використання під час МРТ газу ксенон для створення зображень пошкодження легенів.

Цим методом дослідники проаналізували стан легенів 10 пацієнтів віком від 19 до 69 років. Зазначається, що хоча у восьми з них була задишка та підвищувана втомлюваність через три місяці після COVID-19, традиційні методи сканування проблем у легенях не виявляли.

За допомогою нового методу в їхніх легенях були виявлені ділянки, у яких був ускладнений газообмін з кров’ю.

На думку вчених, в до 10% тих, хто хворів на COVID-19, можуть бути пошкодження легенів.

Зазначається, що застосування цього методу ще потребує додаткових досліджень на більших групах пацієнтів.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили, що COVID-19 може призводити до випадіння зубів.