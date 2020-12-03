План “Б” у разі провалу переговорів з МВФ назвали в Кабміні

https://racurs.ua/ua/n147300-plan-b-u-razi-provalu-peregovoriv-z-mvf-nazvaly-v-kabmini.html

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Про транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) та яких кроків вживає уряд для його отримання, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У нас, згідно з меморандумом з МВФ, є 10 структурних маяків: чотири з них ми вже виконали, шість перебувають, з випередженням термінів, на стадії виконання… Основне занепокоєння у МВФ викликала зміна керівника Нацбанку. Фонд вивчав ситуацію, дивився, як діятиме нове керівництво НБУ та чи збережеться незалежність цього інституту, — розповів Шмигаль в інтерв’ю для «Кореспондента».

За його словами, візит нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка до Вашингтона «зняв частину питань».

Далі виникла спровокована рішенням Конституційного суду України антикорупційна криза. Рішення КСУ збентежило послів країн G7 і МВФ. Це питання наразі лишається на порядку денному, його необхідно вирішувати на законодавчому рівні, — додав глава уряду.

Окрім цього, Шмигаль розповів, який план «Б» порятунку економіки має уряд.

План Б є завжди. Ми сподіваємося на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже цьогоріч. Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів Держказначейства здійснюються без затримок… Джерела (наповнення бюджету — ред.), якими користувалася Україна всі роки незалежності: ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень. У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП (облігацій внутрішніх державних позик). Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчими (10−13% річних у гривні), ніж кошти МВФ, — розповів глава Кабміну.

Шмигаль переконаний, що знаючи дату приїзду місії МВФ і дату надання траншу короткострокові кредити (до моменту отримання грошей МВФ) можуть стати цілком робочим інструментом. Також глава уряду не виключає можливості до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень, щоб взяти короткострокову позику (на внутрішньому ринку це може бути 50−60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд дол.).