План «Б» в случае провала переговоров с МВФ назвали в Кабмине

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О транше Международного валютного фонда (МВФ) и какие шаги предпринимает правительство для его получения, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

У нас, согласно меморандуму с МВФ, есть 10 структурных маяков: четыре из них мы уже выполнили, шесть находятся, с опережением сроков, на стадии выполнения… Основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководства Нацбанка. Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новый глава НБУ и сохранится ли независимость этого института, — рассказал Шмыгаль в интервью «Корреспонденту».

По его словам, визит нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко в Вашингтон «снял часть вопросов».

Далее возник спровоцированный решением Конституционного суда Украины антикоррупционный кризис. Решение КСУ обеспокоило послов стран G7 и МВФ. Этот вопрос пока остается на повестке дня, его необходимо решать на законодательном уровне, — добавил глава правительства.

Кроме этого, Шмыгаль рассказал, какой план «Б» спасения экономики есть у правительства.

План «Б» есть всегда. Мы надеемся получить информацию о дате приезда миссии фонда уже в этом году. Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей Госказначейства осуществляются без задержек… Источники (наполнения бюджета — ред.), которыми пользовалась Украина все годы независимости: рынок внешних и внутренних заимствований. У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ (облигаций внутренних государственных займов). Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10−13% годовых в гривне), чем средства МВФ, — рассказал глава Кабмина.

Шмыгаль убежден, что, зная дату приезда миссии МВФ и дату предоставления транша, краткосрочные кредиты (до момента получения денег МВФ) могут стать «вполне рабочим инструментом». Также глава правительства не исключает возможности до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований, чтобы взять краткосрочный заем (на внутреннем рынке это может быть 50−60 млрд грн, на внешнем — около 1 млрд долл.).