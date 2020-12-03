Трем полицейским сообщено о подозрении из-за нападения на ветеранов во Львове

Нападение на ветеранов во Львове произошло 16 ноября, фото: «Волинь Online»

https://racurs.ua/n147299-trem-policeyskim-soobscheno-o-podozrenii-iz-za-napadeniya-na-veteranov-vo-lvove.html

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Во Львове трое полицейских возрасте 19−20 лет из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в нерабочее время, находясь в нетрезвом состоянии, избили двух 36-летних участников АТО во время внезапно возникшего конфликта.

Инцидент произошел 16 ноября на проспекте Свободы. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса), полицейским было сообщено о подозрении.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, в июле активисты пикетировали областное управление полиции в Одесской области из-за инцидента с изюиением ветерана АТО полицейскими.