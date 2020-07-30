«Пытались землю в рот засыпать» — детали избиения полицейскими ветерана в Одесской области – новости Одессы

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Скандал с избиением полицейскими ветерана АТО произошел в Одесской области. Сегодня стали известны детали этого инцидента. Накануне около сотни человек пикетировали областное управление Нацполиции. Участники АТО и активисты протестовали против произвола полицейских из Болградского райотдела, которых подозревают в издевательстве и избиении военного — 29-летнего Тараса Чернявского.

Мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, ушибами и травмой ноги. Пострадавший утверждает, что издевались именно потому, что он воевал на Донбассе. Об этом говорится в сюжете ТСН на YouTube-канале.

Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Землю пытались мне в рот засыпать. Один держал за скулы, пытался мне открыть рот, а второй, это все делал. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, по голове, — рассказал пострадавший ветеран.

По факту избиения областная полиция возбудила уголовное производство. Двух полицейских, которые фигурируют в заявлении ветерана, отстранили от работы на время расследования. За дело также взялось Государственное бюро расследований.

Сотрудники, совершающие преступления, не будут у нас работать. Это не только моя позиция, но и начальника главного управления и Нацполиции. В ситуации надо разобраться и, по закону, привлечь к ответственности, — сообщил заместитель начальника Нацполиции Одесской Сергей Махотин.

Напомним, 23 июля в полиции заявили, что в городе Болград Одесской области начато служебное расследование по факту возможного избиения ветерана, который обратился за медицинской помощью. По версии полиции, Чернявский — местный житель, который в мае уже обращался в полицию с просьбой разыскать пропавшую жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение — семья якобы находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Правоохранители утверждают, что 22 июля мужчина устроил ссору с полицейскими и к нему применили наручники. Факт избиения Чернявского силовики отрицают.