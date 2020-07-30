“Намагалися землю в рот засипати” — деталі побиття поліцейськими ветерана на Одещині — новини Одеси

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Скандал з побиттям поліцейськими ветерана стався на Одещині. Сьогодні стали відомі деталі цього інциденту. Напередодні близько сотні людей пікетували обласне управління Нацполіції.

Ветерани АТО та активісти протестували проти свавілля поліцейських із Болградського райвідділу, яких підозрюють у знущанні та побитті ветерана АТО — 29-річного Тараса Чернявського.

Чоловік потрапив до лікарні зі струсом мозку, забоями та травмою ноги. Потерпілий твердить, що знущалися саме через те, що він воював на Сході. Про це йдеться у сюжеті ТСН на YouTube-каналі.

Сказали, мовляв, навчимо тебе поважати бессарабську землю. Землю намагалися мені в рот засипати. Один тримав за вилиці, намагався мені відкрити рот, а другий, це все робив. Мене закували в кайданки і вели до відділку: били тілом об решітку, по голові, — розповів потерпілий ветеран.

За фактом побиття обласна поліція порушила кримінальне провадження. Двох поліцейських, які фігурують в заяві ветерана, відсторонили від роботи на час розслідування. За справу також взялося Державне бюро розслідувань.

Працівники, які скоюють злочини, не будуть у нас працювати. Це не лише моя позиція, а й начальника головного управління та Нацполіції. У ситуації треба розібратись і, за законом, притягнути до відповідальності, — повідомив заступник начальника Нацполіції Одещини Сергій Махотін.

Нагадаємо, 23 липня в поліції заявили, що місті Болград Одеської області розпочато службове розслідування за фактом можливого побиття правоохоронцями ветерана, який звернувся за медичною допомогою. За версією поліції, Чернявський — місцевий мешканець, який у травні вже звертався до поліції з проханням розшукати зниклу дружину і двох малолітніх дітей. Правоохоронці встановили їх місцезнаходження — сім’я нібито перебуває в одному з реабілітаційних центрів для жертв домашнього насильства. Правоохоронці стверджують, що 22 липня чоловік влаштував сварку з поліцейськими й до нього застосували кайданки. Факт побиття Чернявського силовики заперечують.