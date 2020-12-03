Трьом поліцейським повідомлено про підозру через напад на ветеранів у Львові

Напад на ветеранів у Львові стався 16 листопада, фото: «Волинь Online»

https://racurs.ua/ua/n147299-trom-policeyskym-povidomleno-pro-pidozru-cherez-napad-na-veteraniv-u-lvovi.html

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У Львові троє поліцейських віком 19−20 років з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей у неробочий час, перебуваючи в нетверезому стані, побили двох 36-річних учасників АТО під час конфлікту, що раптово виник.

Інцидент стався 16 листопада на проспекті Свободи. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

В межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу), поліцейським було повідомлено про підозру.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Нагадаємо, в липні активісти пікетували обласне управління поліції на Одещині через інцидент з побиттям ветерана АТО поліцейськими.