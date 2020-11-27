Через коронавірус можуть випасти зуби

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Епідемія коронавірусу у світі триває і медики продовжують відкривати все нові неприємні наслідки цього захворювання.

Так, коронавірусна хвороба COVID-19 може посилювати наявні стоматологічні проблеми, повідомляє видання The New York Times.

Видання встановило кілька випадків у США, коли в людей, які мали проблеми із зубами, вони після одужання від COVID-19 або випадали без кровотечі, або тьмяніли і ставали схильними до сколів. Також підвищувалася чутливість ясен.

Водночас доказів, що коронавірус сам по собі може призводити до проблем із зубами, наразі немає.

За словами президента і директора з медичних питань Фонду ангіогенезісу Вільяма Лі, випадання зубів без крові є незвичною ситуацією, котра вказує на те, що щось відбувається з кровоносними судинами в яснах.

Можливо, причиною цього стає хаос, до котрого призводить коронавірус SARS-CoV-2, який зв’язується з білком ACE2, повсюдно присутньому в людському організмі.

Тож коронавірус може пошкоджувати кровоносні судини, які живлять зуби. Це також може пояснити, чому ті, хто втратив зуби, не відчували болю.

Можливо також, що причиною є поширена при COVID-19 імунна відповідь, відома як цитокінова буря, котра може проявлятися і в роті хворого.

На думку експертів, стоматологам слід уважно дослідити цю проблему, оскільки у близько половини дорослих віком від 30 років є певна форма пародонтозу, включаючи інфекції та запалення ясен та кісток, які оточують зуби.

Нагадаємо, антитіла до SARS-CoV-2 нещодавно виявили в людей, які ніколи не хворіли на COVID-19.