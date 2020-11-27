Из-за коронавируса могут выпасть зубы

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается и медики открывают все новые неприятные последствия этого заболевания.

Так, коронавирусная болезнь COVID-19 может усиливать имеющиеся стоматологические проблемы, сообщает издание The New York Times.

Издание установило несколько случаев в США, когда у людей, которые имели проблемы с зубами, они после выздоровления от COVID-19 или выпадали без кровотечения или тускнели и становились подвержены сколам. Также повышалась чувствительность десен.

В то же время доказательств, что коронавирус сам по себе может приводить к проблемам с зубами, в настоящее время нет.

По словам президента и директора по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильяма Ли, выпадение зубов без крови является необычной ситуацией, которая указывает на то, что что-то происходит с кровеносными сосудами в деснах.

Возможно, причиной этого становится хаос, к которому приводит коронавирус SARS-CoV-2, связывающийся с белком ACE2, повсеместно присутствующимо в человеческом организме.

Поэтому коронавирус может повреждать кровеносные сосуды, которые питают зубы. Это также может объяснить, почему те, кто потерял зубы, не чувствовали боли.

Возможно также, что причиной является распространенный при COVID-19 иммунный ответ, известный как цитокиновая буря, которая может проявляться и во рту больного.

По мнению экспертов, стоматологам следует внимательно исследовать эту проблему, поскольку у около половины взрослых в возрасте от 30 лет есть определенная форма пародонтоза, включая инфекции и воспаления десен и костей, окружающих зубы.

Напомним, антитела к SARS-CoV-2 недавно обнаружили у людей, которые никогда не болели COVID-19.