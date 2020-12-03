Переговори з послами G7 провела Верховна Рада — деталі

https://racurs.ua/ua/n147302-peregovory-z-poslamy-g7-provela-verhovna-rada-detali.html

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Зустріч з послами країн «Великої семірки» G7 відбулася у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і представників депутатських фракцій та груп. Темою зустрічі стало питання відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та повернення ув’язнення за недостовірне декларування.

Про це 3 грудня Разумков написав у своєму Twitter.

Разом із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами G7. Обговорили відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та е-декларування. Парламент має єдину позицію — якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, — повідомив спікер українського парламенту.

Під час зустрічі було зазначено, що Рада створила робочу групу, яка працює над вирішенням трьох ключових питань:

відновлення відповідальності за недостовірне декларування;

створення ефективних механізмів роботи антикорупційних органів;

збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного суду України.

Нагадаємо, 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.

Також нагадаємо, що Разумков раніше збирав голів депутатських фракцій та груп на нараду для обговорення питання щодо повернення відповідальності за недостовірне е-декларування.

27 жовтня КСУ визнав такою, що не відповідає Конституції, статтю 366−1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.