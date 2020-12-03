«Укроборонпром» заявив про обшуки — деталіhttps://racurs.ua/ua/n147308-ukroboronprom-zayavyv-pro-obshuky-detali.htmlРакурс
В «Укроборонпром» із обшуками прийшли співробітники СБУ.
Також обшуки проводяться в приміщеннях компанії «Укрспецекспорт», котра входить до складу цього держконцерну. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».
Ці обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду Києва і є пов’язаними з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
Зазначається, що обидві установи працюють в штатному режимі.
Народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 3 грудня, повідомив, що СБУ за його зверненням порушило кримінальну справу щодо закупівлі Україною списаних 152-мм самохідних гармат-гаубиць «ДАНА».
Відповідний договір було укладено з чеською компанією Excalibur Army.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 грудня, призначив нового очільника «Укроборонпрому».