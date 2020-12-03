Суддю Майдану Кицюка одноголосно призначили у Печерський райсуд Києва

https://racurs.ua/ua/n147307-suddu-maydanu-kycuka-rekomenduut-na-pracu-v-pecherskyy-raysud-kyieva.html

Ракурс

Суддя Майдану Віктор Кицюк може вершити правосуддя у Печерському райсуді Києва. Вища рада правосуддя одноголосно рекомендувала призначити його у цю інстанцію довічно.

Попри те, що саме Кицюк судив учасників Автомайдану за поїздки до Межигір’я, ВРП ухвалила рішення рекомендувати президенту Володимиру Зеленському призначити його у Печерський суд столиці.

Кицюк у 2017 році був позбавлений статусу судді, а в 2014 році засуджував активістів «Автомайдану» за поїздку до Межигір’я.

Як йдеться із трансляції засідання ВРП, ця інстанція не виявила відомостей стосовно кандидата, які б свідчили про його невідповідність критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів також не встановили обставин, які б могли завадити внесенню подання президентові про призначення Кицюка. Тому ВРП одностайно проголосувала за направлення відповідного подання на Банкову.

Юрист Центру протидії корупції Галина Чижик пояснила, що ВРП може ініціювати призначення судді, якщо він успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, але Кицюк його не проходив.

Три роки тому ВРП відмовилася подавати Кицюка на призначення президенту Петру Порошенку. Тоді правоохоронці оголосили Кицюку підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.

Представник жертв Майдану Роман Маселко написав, що Кицюк разом з суддею Царевич під час Майдану на підставі сфальшованих документів відбирали водійські посвідчення учасників поїздки до Межигіря 29 грудня 2013 року.

Прокуратура тоді встановила факт втручання в автоматизовану систему суду, тому справи «Автомайдану» потрапили лише до Царевич та Кицюка. Розподіл справ проводився рідною сестрою Кицюка, яка працювала тоді помічницею голови суду.

Раніше Кицюк підозрювався у винесенні неправосудних рішень, але 27 листопада його виправдали у Шевченківському райсуді Києва.