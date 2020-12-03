Третій загадковий моноліт виявили у США, фото: Atascadero News

https://racurs.ua/ua/n147306-teper-kaliforniya-u-ssha-vyyavyly-tretiy-zagadkovyy-monolit-foto.html

Ракурс

Моноліти невідомого походження, зроблені з металу, продовжують виявляти у світі.

Третій такий об'єкт нещодавно виявили в американському штаті Каліфорнія. Він розташований на вершині гори Пайн у місті Атаскадеро, повідомляють місцеві ЗМІ.

Він виготовлений із нержавіючої сталі, його висота становить три метри.

Зазначається, що блискучий матеріал надає моноліту заворожуючого блиску, коли сонце займає вдале положення на небі.

Як і попередні два, третій об'єкт монолітом можна вважати лише досить умовно — на ньому помітні заклепки, котрі, ймовірно, служать для кріплення бічних панелей. На відміну від попередників, він встановлений досить ненадійно і може бути збитим сильним поштовхом.

Перший моноліт виявили в другій половині листопада в американському штаті Юта, через кілька днів він загадково зник. Другий моноліт через кілька днів помітили в Румунії, згодом він також зник.

Хто і навіщо встановлює ці об'єкти, наразі не відомо. Монолітами їх називають через схожість з об'єктами з відомого фантастичного фільму Стенлі Кубрика «Космічна одіссея: 2001», котрі, за сюжетом, встановлювали прибульці.

Тож, можливо, ці моноліти — справа рук фанатів кінострічки.

Нагадаємо, румунський моноліт дещо відрізнявся від аналога, знайденого у штаті ЮТА.