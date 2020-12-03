Третий загадочный монолит обнаружили в США, фото: Atascadero News

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Ракурс

Монолиты неизвестного происхождения, сделанные из металла, продолжают проявлять в мире.

Третий такой объект недавно обнаружили в американском штате Калифорния. Он расположен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, сообщают местные СМИ.

Он изготовлен из нержавеющей стали, его высота составляет три метра.

Отмечается, что блестящий материал придает монолиту завораживающий блеск, когда солнце занимает удачное положение на небе.

Как и предыдущие два, третий объект монолитом можно считать лишь весьма условно — на нем заметны заклепки, которые, вероятно, служат для крепления боковых панелей. В отличие от предшественников, он установлен достаточно ненадежно и может быть сбитым сильным толчком.

Первый монолит обнаружили во второй половине ноября в американском штате Юта, спустя несколько дней он загадочно исчез. Второй монолит через несколько дней заметили в Румынии, впоследствии он также исчез.

Кто и зачем устанавливает эти объекты, пока не известно. Монолитами их называют из-за сходства с объектами из известного фантастического фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея: 2001», которые, по сюжету, устанавливали пришельцы.

Поэтому, возможно, эти монолиты — дело рук фанатов киноленты.

Напомним, румынский монолит несколько отличался от аналога, найденного в штате ЮТА.