Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

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Ракурс

Адольф Гитлер Уунона победил на муниципальных выборах в бывшей немецкой колонии в Африке Намибии. Политику такое имя дал отец в честь нацистского лидера. Сам Адольф Гитлер Уунона заявляет, что «не стремится к мировому господству».

Кандидатуру 54-летнего Адольфа Ууноны на выборах поддержали 85% избирателей. Известно, что на севере Намибии небольшая часть населения по-прежнему общается на немецком языке, который признан одним из национальных языков страны, пишет Daily Mail.

В среду Адольф Гитлер Уунона принес присягу на Конституции республики. Политик представляет партию SWAPO в поселении Омпунджа.

Победа кандидата с таким именем вызвала большой интерес у немецких СМИ. Намибский политик рассказал Bild, что так его назвал отец и будучи ребенком он не испытывал никаких проблем. Лишь в подростковом возрасте Адольф Гитлер Уунона узнал о лидере нацистской Германии.