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Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії

Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії (ФОТО)

3 гру 2020, 15:27
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Адольф Гітлер Уунона переміг на муніципальних виборах в колишній німецькій колонії в Африці Намібії. Політику таке ім’я дав батько на честь нацистського лідера. Сам Адольф Гітлер Уунона заявляє, що «не прагне до світового панування».

Кандидатуру 54-річного Адольфа Уунони на виборах підтримали 85% виборців. Відомо, що на півночі Намібії невелика частина населення, як і раніше спілкується німецькою мовою, яку визнано однією з національних мов країни, пише Daily Mail.

У середу Адольф Гітлер Уунона склав присягу на Конституції республіки. Політик представляє партію SWAPO в поселенні Омпунджа.

Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії


Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії

Перемога кандидата з таким ім’ям викликала чималий резонанс у німецьких ЗМІ. Намібський політик розповів Bild, що таке ім’я отримав від батька і будучи дитиною не відчував жодного дискомфорту. Лише у підлітковому віці Адольф Гітлер Уунона дізнався про лідера нацистської Німеччини.


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