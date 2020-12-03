Судью Майдана Кицюка рекомендуют на работу в Печерский райсуд Киева

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Судья Майдана Виктор Кицюк может вершить правосудие в Печерском райсуде Киева. Высший совет правосудия единогласно рекомендовал назначить его в эту инстанцию ​​пожизненно.

Несмотря на то, что именно Кицюк судил участников Автомайдана за поездки в Межигорье, ВСП принял решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому назначить его в Печерский суд столицы.

Кицюк в 2017 году был лишен статуса судьи, а в 2014 году осуждал активистов Автомайдана за поездку в Межигорье.

Как говорится с трансляции заседания ВСП, эта инстанция не нашла сведений, свидетельствующих о несоответствии кандидата критерию добродетели или профессиональной этики, других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением его на должность судьи.

В Высшей квалификационной комиссии судей также не установили обстоятельств, которые могли бы помешать внесению представление президенту о назначении Кицюка. Поэтому ВСП единогласно проголосовала за направление соответствующего представления на Банковую.

Юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик объяснила, что ВСП может инициировать назначение судьи, если он успешно прошел квалификационное оценивание, но Кицюк его не проходил.

Три года назад ВРП отказалась подавать Кицюка на назначение президенту Петру Порошенко. Тогда правоохранители объявили Кицюку подозрение в вынесении заведомо неправосудных решений.

Представитель жертв Майдана Роман Маселко написал, что Кицюк вместе с судьей Царевич во время Майдана на основании сфальсифицированных документов отбирали водительские удостоверения у участников поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года.

Прокуратура тогда установила факт вмешательства в автоматизированную систему и дела «Автомайдана» попали только к Царевич и Кицюку. Распределение дел проводилось родной сестрой Кицюка, которая работала тогда помощницей председателя суда.

Ранее Кицюк подозревался в вынесении неправосудных решений, но 27 ноября его оправдали в Шевченковском райсуде Киева.