Брехня у деклараціях — нардепи визначилися з компромісним варіантом покарання, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n147311-brehnya-u-deklaraciyah-nardepy-vyznachylysya-z-kompromisnym-variantom-pokarannya.html

Ракурс

Конституційна криза, викликана скасуванням покарання за брехню в декларації, близька до розв’язання.

Парламентський комітет з правоохоронної діяльності пропонуватиме прийняти нардепам законопроект про відновлення кримінальної відповідальності на основі законопроектів президента та робочої групи нардепів.

Члени комітету 16 голосами 3 грудня підтримали кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі за недостовірне декларування.

Новий документ стане симбіозом законопроекту № 4434 президента Володимира Зеленського і законопроекту № 4441, який подав нардеп Денис Монастирський та інші нардепи.

Зупинились на тому варіанті, який не подобається всім, але, можливо, є компромісним для залу. Умисне внесення суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей від чотирьох тисяч прожиткових мінімумів карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів, або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади, — процитував Монастирський новий законопроект.

Члени комітету ухвалили рішення підтримати нову редакцію, зареєстрували її і будуть рекомендувати Раді включити до порядку денного вже 4 грудня. Його мають намір підтримати за основу і в цілому.

Монастирський повідомив, що найближчим часом відповідний законопроект відкриють для підписання.

Нардеп-«слуга» Євгенія Кравчук розповіла, що у п’ятницю, 4 грудня, Рада може продовжити засідання для розгляду саме цього законопроекту.

Одразу після години запитань до уряду можуть розглянути три законопроекти президента, які стосуються компенсаторних механізмів під час карантину, а також питання щодо недостовірного декларування.

Нагадаємо, що 3 грудня керівництво парламенту та лідери депутатських фракцій зустрічалися в будівлі Ради з послами G7 щодо питання е-декларацій.