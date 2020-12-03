Венедиктова ответила Сытнику на обвинения по делу Татарова

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В Офисе генпрокурора жестко ответили на претензии НАБУ к Офису генпрокурора по поводу дела Олега Татарова. Антикоррупционное бюро в ведомстве Ирины Венедиктовой обвинили в давлении и попытках дискредитации.

Заявление Офиса генпрокурора появилjсь через сутки после обвинений НАБУ о препятствовании в расследовании дела о взятке, которую якобы с помощью Татарова получил один из фигурантов дела Максима Микитася о квартирах для Нацгвардии.

В НАБУ обвинили Венедиктову в тайном смене прокуроров САП, что не позволило проводить следственные действия против Татарова. В Офисе генпрокурора утверждают, что в деле «Укрбуда», где фигурирует заместитель главы Офиса президента, действуют «исключительно в рамках определенных полномочий».

У Венедиктовой отметили, что генпрокурор не должна ни с кем советоваться по поводу своих действий и признали, что 1 декабря она сменила группу прокуроров по делу и добавила в нее себя, поскольку «дело приняло резонансный статус». В ОГП намерены обеспечить «быстрое, полное, объективное, всестороннее и эффективное исследование всех обстоятельств уголовного производства».

В группу для этого включили и и.о. руководителя САП Максима Грищука, старшим группы назначили начальника управления САП Андрея Довганя.

Обращаем внимание общественности и НАБУ, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования, — говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Татарова назначили в Офис президента в августе. При президенте Викторе Януковиче он работал в МВД и во время Революции достоинства был одним из «рупоров» силового блока, оправдывая действия тогдашней власти и силовиков.

Дело Микитася связано с квартирным скандалом с Нацгвардией. «Укрбуд» получил участок на Печерске в обмен на квартиры для военных, но тогдашний руководитель НГУ Юрий Аллеров согласился принять жилье на окраине Киева. Разница в стоимости достигла 81 млн грн.

Микитась добровольно возместил в госбюджет 50 млн грн. Он подписал соглашение со следствием и начал давать показания против всех фигурантов дела.