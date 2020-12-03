Йозеф Саер, которого застукали на вечеринке для геев, фото — AFP

https://racurs.ua/n147317-byli-politiki-i-s-ukrainy-hozyain-vecherinki-dlya-geev-na-kotoroy-zastukali-vengerskogo.html

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Скандал с секс-вечеринкой для геев в Брюсселе, на которой поймали венгерского депутата Европарламента от партии власти «Фидес», продолжается. Организатор заявил, что его мероприятия очень популярны среди политиков из Польши и Венгрии.

Были на них и украинские политики, но Давид Манжели не обнародовал их фамилии в интервью польскому изданию Onet.

Манжели утверждает, что организует такие мероприятия уже два года и на них приезжают сотни людей.

Из Польши у него якобы гостили два политика из правой правящей партии «Право и справедливость». Одни политики услышали о них от знакомых в ЕС, другие — от коллег из Германии.

Организатор секс-вечеринок убеждает, что в мероприятиях участвуют и общественные деятели из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Чаще всего приезжают поляки и венгры.

Напомним, что 27 октября на таком мероприятии в Брюсселе задержали депутата Европарламента от Венгрии из партии «Фидес» 59-летнего Йозефа Саера. Полиция проверяла карантинные мероприятия и ворвалась в помещение. В нем увидела 25 обнаженных мужчин. Саер пытался бежать через крышу, но его поймали. В рюкзаке у него нашли наркотики. Всех участников вечеринки оштрафовали за нарушение карантина.