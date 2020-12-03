Ухудшение погоды и туман прогнозируют в Украине (КАРТА)

https://racurs.ua/n147316-uhudshenie-pogody-i-tuman-prognoziruut-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Об ухудшении погоды объявили в Украине на ближайшие часы и сутки. В Киеве до конца суток 3 декабря, а также ночью и утром 4 декабря ожидается сильный туман.

Укргидрометцентр сообщил об ограничении видимости — до 200−500 м.

Возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог, — говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что безветренная погода и туман могут привести к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что может повлиять на качество воздуха.

По состоянию на 17.00 туман наблюдается в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Одесской области.

На 4 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. На западе страны ожидается усиление ветра до 20 м/с.

«Ракурс» сообщал, что 4−5 декабря следует ожидать потепления. Прогнозируется, что в середине декабря температура существенно снизится. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на востоке страны. На западе и юге осадки будут чаще в виде мокрого снега или дождя.