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Ухудшение погоды и туман прогнозируют в Украине (КАРТА)
Ухудшение погоды и туман прогнозируют в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n147316-uhudshenie-pogody-i-tuman-prognoziruut-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Об ухудшении погоды объявили в Украине на ближайшие часы и сутки. В Киеве до конца суток 3 декабря, а также ночью и утром 4 декабря ожидается сильный туман.
Укргидрометцентр сообщил об ограничении видимости — до 200−500 м.
Возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог, — говорится в сообщении.
Синоптики предупредили, что безветренная погода и туман могут привести к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что может повлиять на качество воздуха.
По состоянию на 17.00 туман наблюдается в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Одесской области.
На 4 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. На западе страны ожидается усиление ветра до 20 м/с.
«Ракурс» сообщал, что 4−5 декабря следует ожидать потепления. Прогнозируется, что в середине декабря температура существенно снизится. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на востоке страны. На западе и юге осадки будут чаще в виде мокрого снега или дождя.
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