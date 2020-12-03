В Украине 4 декабря осадки не ожидаются

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Погода в Украине 4 декабря ожидается без осадков во всех регионах и с переменной облачностью.

В западных областях возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 4 декабря будет без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем ​​воздух прогреется до +4…+6°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью термометры покажут +1…+3°, днем — +6…+8°. Ветер юго-восточный, 7−12 м / с.

Погода в Днепре в следующие сутки ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит −1…+1°, днем — +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха — -2…- 4° ночью и 0…+2° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 4 декабря ожидается без осадков. Температура ночью составит −1…−3°, днем — +8…+10°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно сделали прогноз погоды на декабрь.