В Україні 4 грудня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n147313-bez-opadiv-ta-z-nichnymy-morozamy-pogoda-v-ukrayini-na-4-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 4 грудня очікується без істотних опадів в усіх регіонах та з мінливою хмарністю.

У західних областях можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 4 грудня буде без опадів протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…-2°, вдень повітря прогріється до +4…+6°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі термометри покажуть +1…+3°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі наступної доби очікується без опадів. Вночі температура повітря становитиме −1…+1°, вдень — +2…+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря — −2…−4° вночі та 0…+2° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 4 грудня очікується без опадів. Температура вночі становитиме −1…−3°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно зробили прогноз погоди на грудень.