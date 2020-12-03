Погіршення погоди і туман прогнозують в Україні, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n147316-pogirshennya-pogody-i-tuman-prognozuut-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Про погіршення погоди оголосили в Україні на найближчі години і добу. У Києві до кінця доби 3 грудня, а також вночі та вранці 4 грудня очікується сильний туман.

Укргідрометцентр повідомив про обмеження видимості — до 200—500 м.

Можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, — йдеться в повідомленні.

Синоптики попередили, що безвітряна погода та туман можуть призвести до накопичення забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери, що може вплинути на якість повітря.

Станом на 17.00 туман спостерігається у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на Одещині.

На 4 грудня в Україні оголосили штормове попередження. На заході країни очікується посилення вітру до 20 м/с.

«Ракурс» повідомляв, що 4−5 грудня слід очікувати потепління. Прогнозується, що в середині грудня температура суттєво знизиться. Найбільший мінус і потужні снігопади вірогідні на сході країни. На заході і півдні опади будуть частіше у вигляді мокрого снігу чи дощу.