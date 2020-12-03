СБУ прийшла з обшуками до «Укроборонпрому», фото: СБУ

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В СБУ назвали причину обшуків, які проводяться сьогодні, 3 грудня, в будівлях держконцерну «Укроборонпром» та компанії «Укрспецекспорт».

У спецслужбі зазначають, що слідчі дії проводяться через ознаки державної зради з боку посадовців цих установ. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За інформацією слідства, посадовці цих структур можуть бути причетними до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності та безпеці України. За попередніми оцінками, внаслідок протиправної діяльності державним інтересам була завдана шкода на суму близько 100 млн дол. США.

Зазначається, що обшуки також проводяться в одній з іноземних структур.

Відповідні процесуальні заходи здійснюються в межах провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно повідомляв, що СБУ розпочало кримінальне провадження за його заявою щодо закупівлі Україною списаних 152-мм самохідних гармат-гаубиць «ДАНА».