Трамп виголосив промову-катастрофу про перемогу Байдена (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n147314-tramp-vygolosyv-promovu-katastrofu-pro-peremogu-baydena-video.html

Ракурс

Білий дім випустив довге відео, в якому президент Дональд Трамп повторює всі свої сумнівні доводи про перемогу Джо Байдена. Відео опублікували на YouTube-каналі Трампа.

Протягом 46-хвилинного відео, розміщеного в соцмережах, президент Трамп читав і гортав підготовлений сценарій, лаючи всіх, у кого вистачило зухвалості припустити, що, якщо він набрав менше голосів, ніж його опонент, йому не можна залишатися на другий термін поспіль, — пише The Washington Post.

Американський президент назвав вибори «повною катастрофою» і заявив про масштабні фальсифікації, які стали можливими через голосування поштою. За його словами, «мільйони голосів» його опонент, демократ Джо Байден, здобув незаконно у «хитких» штатах.

Трамп заявив, що визнає підсумки лише чесних виборів.

Ці вибори стали великим шахрайством, чого ніколи раніше не було. Спостерігачам не дозволили стежити за виборами, це незаконно. Вибори сфальсифікували, всі знають про це. Я не заперечуватиму, якщо програю вибори. Але я хочу програти чесно. Я не хочу, щоб цю перемогу вкрали в американців, — вкотре заявив Трамп.

Американські ЗМІ жваво обговорюють нову промову Трампа. Усіх цікавить, як далеко піде президент, щоб зберегти свою владу. Оглядачі назвали промову «довгою тирадою, випусканням прокльонів, яка не має аналогів в американській історії». Інші вважають, що це був знак — Трамп «продовжить розсовувати кордону того, що дозволяє виборча система США».

Байден заручився підтримкою 306 членів колегії виборників. Трамп має підтримку 232. Для перемоги необхідно набрати щонайменше 270 голосів. Голосування колегії виборників відбудеться 14 грудня.

Трамп відмовлявся визнати поразку і гальмує процес передання влади, але 13 листопада припустив, що в Білому домі працюватиме інша адміністрація, згодом адміністрація Трампа заявила про готовність передати владу Байдену.

Офіційно переможця виборів оголосить голова Сенату США на засіданні 6 січня 2021 року. 20 січня обраний глава держави має скласти присягу.