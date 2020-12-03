Трамп произнес речь-«катастрофу» о победе Байдена

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Ракурс

Белый дом выпустил длинное видео, в котором президент Дональд Трамп повторяет все свои сомнительные доводы о победе Джо Байдена. Видео опубликовали на YouTube-канале Трампа.

В течение 46-минутного видео, размещенного в соцсетях, президент Трамп читал и листал подготовленный сценарий, ругая всех, у кого хватило дерзости предположить, что, если он набрал меньше голосов, чем его оппонент, ему нельзя оставаться на второй срок подряд, — пишет The Washington Post.

Американский президент назвал выборы «полной катастрофой» и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте. По его словам, «миллионы голосов» его оппонент, демократ Джо Байден, получил незаконно в «шатких» штатах.

Трамп заявил, что признает итоги только честных выборов.

Эти выборы стали большим мошенничеством, чего никогда раньше не было. Наблюдателям не позволили следить за выборами, это незаконно. Выборы сфальсифицировали, все знают об этом. Я не буду отрицать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть честно. Я не хочу, чтобы эту победу украли у американцев, — в который раз заявил Трамп.

Американские СМИ живо обсуждают новую речь Трампа. Всех интересует, как далеко пойдет президент, чтобы сохранить свою власть. Обозреватели назвали речь «длинной тирадой, выпуском проклятий, которые не имеет аналогов в американской истории». Другие считают, что это был знак — Трамп «продолжит раздвигать границы того, что позволяет избирательная система США».

Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп имеет поддержку 232 членов. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Трамп отказался признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября предположил, что в Белом доме будет работать другая администрация, впоследствии администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен принести присягу.