СБУ пришла с обысками в «Укроборонпром», фото: СБУ

https://racurs.ua/n147315-gosudarstvennaya-izmena-v-sbu-rasskazali-pochemu-prishli-s-obyskami-v-ukroboronprom.html

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В СБУ назвали причину обысков, проводимых сегодня, 3 декабря, в зданиях госконцерна «Укроборонпром» и компании «Укрспецэкспорт».

В спецслужбе отмечают, что следственные действия проводятся из-за признаков государственной измены со стороны должностных лиц этих учреждений. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По информации следствия, должностные лица этих структур могут быть причастны к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности и безопасности Украины. По предварительным оценкам, в результате противоправной деятельности государственным интересам был нанесен ущерб на сумму около 100 млн долл. США.

Отмечается, что обыски также проводятся в одной из иностранных структур.

Соответствующие процессуальные меры осуществляются в рамках производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко недавно сообщал, что СБУ начала уголовное производство по его заявлению о закупке Украиной списанных 152-мм самоходных орудий-гаубиц «ДАНА».