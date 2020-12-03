Йозеф Саєр, якого застукали на вечірці для геїв, фото — AFP

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Скандал із секс-вечіркою для геїв у Брюсселі, на якій зловили угорського депутата Європарламенту від партії влади «Фідес», триває. Організтор заявив, що його заходи дуже популярні серед політиків з Польщі та Угорщини.

Були на них і українські політики, але Давід Манжелі не оприлюднив їхні прізвища в інтерв’ю польському виданню Onet.

Манжелі стверджує, що організовує такі заходи вже два роки і на них приїжджають сотні людей.

Із Польщі у нього начебто гостювали два політики з правої провладної партії «Право і справедливість». Одні політики чули про них від знайомих в ЄС, інші — від колег з Німеччини.

Організатор секс-вечірок переконує, що у заходах беруть участь і громадські діячі з України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії та Іспанії. Найчастіше приїжджають поляки та угорці.

Нагадаємо, що 27 жовтня на такому заході у Брюсселі затримали депутата Європарламенту від Угорщини з партії «Фідес» 59-річного Йозефа Саєра. Поліція перевіряла карантинні заходи і увірвалася до приміщення. У ньому побачила 25 оголених чоловіків. Саєр намагався втекти через дах, але його зловили. В рюкзаку в нього знайшли наркотики. Усіх учасників вечірки оштрафували за порушення карантину.