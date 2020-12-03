Тестову вакцинацію від коронавірусу пройдуть три президенти США, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n147320-testovu-vakcynaciu-vid-koronavirusu-proydut-try-prezydenty-ssha.html

Ракурс

Вакцинацію від COVID-19 на камеру пройдуть колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон.

До такого кроку вони вдадуться, щоб підвищити суспільну довіру до безпеки вакцини, повідомляє CNN.

По-перше, вакцини повинні бути оцінені як безпечні, і спрямовані пріоритетним групам населення. Після цього президент Буш готовий зайняти свою чергу і з радістю отримає вакцину на камеру, — заявив прес-секретар Буша Фредді Форд.

Прес-секретар Клінтона Анхель Урена розповіла, що президент обов’язково вакцинується, як тільки це стане для нього доступним, виходячи з пріоритетів, визначених медичною владою. Причому Клінтон пообіцяв зробити це публічно, якщо це допоможе спонукати всіх американців вакцинуватися.

Якщо Ентоні Фаучи (головний інфекціоніст США) скаже мені, що вакцина безпечна і можна зробити щеплення від Covid-19, безумовно, я зроблю це, — заявив Обама в інтерв’ю SiriusXM.

Він повідомив, що вакцинується після того, як ця можливість буде надана людям в групах ризику.

Я можу показати це по телевізору або в запису, щоб люди знали, що я довіряю науці, — додав Обама.

20 листопада компанії Pfizer і BioNTech подали в США заявку на використання їх вакцини від коронавіруса в екстрених випадках. 10 грудня заявку повинні розглянути в американському держрегуляторі FDA, у разі схвалення в США вакцинація може розпочатися вже 11−12 грудня.

30 листопада заявку на реєстрацію вакцини від коронавіруса в США подала компанія Moderna. Її можуть розглянути 17 грудня.

Сім’я Бушів має довгу історію об'єднання разом з іншими президентами для просування загальнонаціональних ідей. Джордж Буш-старший і Барбара Буш, здійснили комерційний рейс після терактів 11 вересня 2001 року, щоб зміцнити довіру громадськості до повторного польоту. Джордж Буш і Білл Клінтон працювали разом над збором коштів для районів, уражених ураганом «Катріна» у 2005 році.